Надо найти небольшой текст и с планом заранее спасибо

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Надо найти небольшой текст и с планом заранее спасибо
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Автор: Гость
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Гость:
    1.Воспоминания главного героя о Родине 2.Через воспоминания автор (рассказа, романа) показывает единение человека с природой 3.Размышления главного героя о беспечной жизни и водовороте людских забот По своей воле и охоте редко уж мне приходится ездить на родину. Все  чаще зовут туда на похороны и поминки - много родни, много друзей и  знакомцев - это хорошо: много любви за жизнь получишь и отдашь, да хорошо,  пока не подойдет пора близким тебе людям падать, как падают в старом бору  перестоялые сосны, с тяжелым хрустом и долгим выдохом...  Однако доводилось мне бывать на Енисее и без зова кратких скорбных  телеграмм, выслушивать не одни причитания. Случались счастливые часы и ночи  у костра на берегу реки, подрагивающей огнями бакенов, до дна пробитой  золотыми каплями звезд; слушать не только плеск волн, шум ветра, гул тайги,  но и неторопливые рассказы людей у костра на природе, по-особенному  открытых, рассказы, откровения, воспоминания до темнозори, а то и до утра,  занимающегося спокойным светом за дальними перевалами, пока из ничего не  возникнут, не наползут липкие туманы, и слова сделаются вязкими, тяжелыми,  язык неповоротлив, и огонек притухнет, и все в природе обретет ту  долгожданную миротворность, когда слышно лишь младенчески-чистую душу ее. В  такие минуты остаешься как бы один на один с природою и с чуть боязной  тайной радостью ощутишь: можно и нужно, наконец-то, довериться всему, что  есть вокруг, и незаметно для себя отмякнешь, словно лист или травинка под  росою, уснешь легко, крепко и, засыпая до первого луча, до пробного птичьего  перебора у летней воды, с вечера хранящей парное тепло, улыбнешься давно  забытому чувству - так вот вольно было тебе, когда ты никакими еще  воспоминаниями не нагрузил память, да и сам себя едва ли помнил, только  чувствовал кожей мир вокруг, привыкал глазами к нему, прикреплялся к древу  жизни коротеньким стерженьком того самого листа, каким ощутил себя сейчас  вот, в редкую минуту душевного покоя...  Но так уж устроен человек: пока он жив - растревоженно работают его  сердце, голова, вобравшая в себя не только груз собственных воспоминаний, но  и память о тех, кто встречался на росстанях жизни и навсегда канул в  бурлящий людской водоворот либо прикипел к душе так, что уж не оторвать, не  отделить ни боль его, ни радость от своей боли, от своей радости. 
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