(x+2)(x+4)(x+4)(x+6) lt;= 0 Помогите решить, 10 класс

Алгебра
(x+2)(x+4)(x+4)(x+6) lt;= 0 Помогите решить, 10 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+2)(x+4)²(x+6)≤0 x=-2  x=-4  x=-6            +                  _                    _                  + -------------[-6]--------------[-4]------------------[-2]--------------- x∈[-6;-2]
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