В былинах встречается много преувеличений. найти в былине об илье муромце и други?? преувеличение

Литература
В былинах встречается много преувеличений. найти в былине об илье муромце и други?? преувеличение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 его сила 2 что он деревья вырывал. 3 его сильный конь 4 битва в киеве （как он всех бил там）
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