Сообщение занимает 2 страницы и содержит 1/4 килобайта информации. На каждой странице записано 256 символов. Какова мощность использованного алфавита?

Информатика
Сообщение занимает 2 страницы и содержит 1/4 килобайта информации. На каждой странице записано 256 символов. Какова мощность использованного алфавита?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
запишем условие:  страниц=2, символов=256, I=1/4 Кбрешение: найдем общее количество символов в книгеК=2*256=512выразим информационный объем в битах I=1/4*1024*8=2048 битиз формулы информационного объема найдем вес одного символа I=K*i, i=I/K=2048/512=4  битиспользуем теперь формулу мощности алфавитаN=2^i, N=2^4, N=16

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