Сказка о происхождении Чёрного моря

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Легенды Черного моря Одним из морей, омывающих Российскую Федерацию, является Черное море. В древности греческие путешественники дали ему имя - Понт Эвксинский (гостеприимное море). Однако, не таким уж и гостеприимных для греков было это море. Когда они, исследуя земное пространство, прибыли на черноморское побережье, их встретили свирепые представители местного племени - тавры. Жители посвящали в жертву богам всех прибывших чужестранцев. У Черного моря имеются и другие имена: Сугдейское море, названного в честь города Сугдеи (современный Саадак); Хазарское море – здесь обитало племя хазар. В Древнерусских летописях название этого моря указывается, как Русское, это связано с тем, что на его берегу побывал один из киевских князей, воевавший с хозарским племенем. В средние века на берегу Черного моря находилось несколько итальянских портов. Итальянцы называли море Понтским. До сих пор не ясно, откуда у моря взялось его современное название. По легенде: скифские племена называли его Тэнг (темное море), а иранцы - Ашхаена (Темное). В Турции бытует легенда о том, что на дне моря лежал меч бога, заброшенный туда злым волшебником Али. Волны постоянно выталкивают из глубины данное оружие, потому что не хотят его нахождения в водах Черного моря. Когда на море поднимаются волны, словно оно начинает волноваться, вода в нем становится действительно черной. Ученые выдвинули свой ряд гипотез о происхождении названия моря. Одна из версий связана с завоеваниями Османской империи (современная Турция). По легенде турки, покорявшие причерноморские земли, столкнулись с жестоким сопротивлением со стороны местных племен адыгов, черкесов и так далее. Именно из-за этой упорной борьбы море и было названо Караден-Гиз, в переводе на русский – негостеприимное, черное. Еще одна версия связывает Черное море с великим португальским путешественником Фернаном Магелланом. Магеллан попал в морскую акваторию во время сильного шторма, в данную погоду морская вода изменяет цвет на более темный. Также ученые считают, что толща воды Черного моря скрывает огромное количество сероводорода, он способен окрашивать предметы из металла в черный цвет. Древние путешественники, наблюдая тот факт, что якоря их кораблей окрашивались в черный цвет, так и прозвали море. Также бытует мнение о том, что море окрашивают, живущие в нем водоросли. Возможно, что со временем появятся еще большее количество теорий происхождений названия Черного моря.