К династии королингов пренодлежит: 1карл великий 2Хлодвиг 3людвиг благочкстливый номер неправильной

История
К династии королингов пренодлежит: 1карл великий 2Хлодвиг 3людвиг благочкстливый номер неправильной
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карл Великий (По имени Карла династия Пипинидов получила название  Каролингов) 
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