Помогите с этим заданием!!! ПЛИЗ

Окружающий мир
Помогите с этим заданием!!! ПЛИЗ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разная техника ездя по полезным растениям давит их , разные заводы загрязняю природу выпуская в нее разный мусор , разные животные портят специальную среду ну или что то в этом роде , убийсто важных животных в природе.
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