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Назовите делители числа 6: Помогите пожалуйста
Математика
Назовите делители числа 6: Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делители: { 1, 2, 3, 6}
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