Круг разделен на три сектора.сумма углов 1 и 2 сектора =200 градусов.сумма углов 2 и 3 =290 чему равно угол 2 сектопа
Математика
Круг разделен на три сектора.сумма углов 1 и 2 сектора =200 градусов.сумма углов 2 и 3 =290 чему равно угол 2 сектопа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лови фотографию)))) у круга мера 360°
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