Круг разделен на три сектора.сумма углов 1 и 2 сектора =200 градусов.сумма углов 2 и 3 =290 чему равно угол 2 сектопа

Математика

Круг разделен на три сектора.сумма углов 1 и 2 сектора =200 градусов.сумма углов 2 и 3 =290 чему равно угол 2 сектопа

Автор: Гость