Решить уровнения Помогите пожалуйста
Математика
Решить уровнения Помогите пожалуйста
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Гость:
Просто все числа переносишь через знак =, а число с Х оставляешь и решаешь
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