Номер 355 помогите пожалуйста плииис срочно
Математика
Номер 355 помогите пожалуйста плииис срочно
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1 квадрат 16 17 12 16 14 13 14 15 10
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