Слова ТЮЛЕНЬ и СИРЕНЬ записать так чтобы вместо последних букв в каждом из них были показаны звуки.доказать письменно,что у этих слов нулевые окончания
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Слова ТЮЛЕНЬ и СИРЕНЬ записать так чтобы вместо последних букв в каждом из них были показаны звуки.доказать письменно,что у этих слов нулевые окончания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сирени(чего?) Тюлени,тюленей,тюленям
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