Вставить пропущенные буквы и подобрать проверочные слова. П...лящий, купа(т, ть)ся, ??а(с, сс)а, раск...ленных, т...щиться, станци... , жгучий луч п...лит, прост...рается, см...нялся, пр...хладой, дв...гавшейся.
Русский язык
Вставить пропущенные буквы и подобрать проверочные слова. П...лящий, купа(т, ть)ся, ??а(с, сс)а, раск...ленных, т...щиться, станци... , жгучий луч п...лит, прост...рается, см...нялся, пр...хладой, дв...гавшейся.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Палящий- палит купаться-что делать? масса- ... раскаленных-накал тащиться- тащит станции-окончание простирается-.... сменялся- смена прохладой-приставки пра не бывает двигавшейся-двигаться
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