Решите пожалуйста самостоятельную, 8 класс
Химия
Решите пожалуйста самостоятельную, 8 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)Са металл. 3-период 2-группа главая подгруппа б)F-неметалл, 2-период 7-группа 5) 2,8,3 6) 1s2,2s2 2p6, 3s2 3p5
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