Ессэ по высказыванию Костомарова " как музыка звучат сейчас полузабытые слова- ми??осердие,благодияние,покоение,достоинство,совесть
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Ессэ по высказыванию Костомарова " как музыка звучат сейчас полузабытые слова- ми??осердие,благодияние,покоение,достоинство,совесть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Как музыка звучат сейчас полузабытые слова - милосердие,благодеяние,покоение,достоинство,совесть..."Современный мир быстро меняется. Научно-технический прогресс, стрессы, конкуренция, борьба за бизнес и пр. Куда пропали понятия добро и милосердие? Кто вспомнит сегодня о сострадании ближнему?! К сожалению, даже значение религии в настоящее время полузабыто. Даже основные мировые религии - христианство, мусульманство, буддизм - какие-то коварные политиканы пытаются столкнуть, использовать не по назначению... Сейчас важно идти своим путем и не давать сбить себя с толку. Верь в то, что добро побеждает зло! Верь в силу благодеяния! Чистая совесть - залог ясного мировоззрения, твое достоинство - честь и доблесть. Не искушайся, живи с тем, что ценно и отрадно!
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