ОЧЕНЬ СРОЧНО! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ ПРОШУ! Номер 276
Математика
ОЧЕНЬ СРОЧНО! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ ПРОШУ! Номер 276
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-7)+а=23 (9-7)+а=23 2+а=23 а=23-2 а=21 (11+х)+101=а (11+5)+101=а 16+101=а а=117
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