Для варенья из малины на 3 части ягод надо брать 2 части сахара сколько сахара надо взять на 9 кг ягод? Ребят быстрее

Математика

Для варенья из малины на 3 части ягод надо брать 2 части сахара сколько сахара надо взять на 9 кг ягод? Ребят быстрее

Автор: Гость