Для варенья из малины на 3 части ягод надо брать 2 части сахара сколько сахара надо взять на 9 кг ягод? Ребят быстрее
Математика
Для варенья из малины на 3 части ягод надо брать 2 части сахара сколько сахара надо взять на 9 кг ягод? Ребят быстрее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 килограмм 9:3=3(кг) 1 часть 2*3=6(кг) 2 части
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