ВЫПОЛНИТЕ УМНОЖЕНИЕ 5/16 *4/5*9/25*5/9
Математика
ВЫПОЛНИТЕ УМНОЖЕНИЕ 5/16 *4/5*9/25*5/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
просто сокращаешь между собой числители и знаменатели, пото перемножаешь и все
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