280 пожалуйста. очень прошу.
Математика
280 пожалуйста. очень прошу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нужно из ящика с надписью ЧБ вынуть шарик. 1) Если это белый, то этот ящик ББ, то ящик с надписью ЧЧ это ЧБ, а с надписью ЧБ это ЧЧ. 2) Если это черный шарик, то этот ящик ЧЧ, то ящик с надписью ББ это ЧБ, а с надписью ЧБ это ББ.
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