ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА!!! Из клетчатой бумаги вырезали фигуру которая получилась из прямоугольника 4 на 5 удалением четырёх клеток. Разрежьте эту фигуруна три части так, чтобы из полученных частей можно было получить квадр...

Математика

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА!!! Из клетчатой бумаги вырезали фигуру которая получилась из прямоугольника 4 на 5 удалением четырёх клеток. Разрежьте эту фигуруна три части так, чтобы из полученных частей можно было получить квадрат 4 на 4.

Автор: Гость