ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА!!! Из клетчатой бумаги вырезали фигуру которая получилась из прямоугольника 4 на 5 удалением четырёх клеток. Разрежьте эту фигуруна три части так, чтобы из полученных частей можно было получить квадр...
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОЖАЛУЙСТА!!! Из клетчатой бумаги вырезали фигуру которая получилась из прямоугольника 4 на 5 удалением четырёх клеток. Разрежьте эту фигуруна три части так, чтобы из полученных частей можно было получить квадрат 4 на 4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сверху фигура записанная синей ручкой это сама начальная фигура. А вторая записанная синей ручкой это квадрат 4 на 4
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