СРОЧНО сочинение на казахском "Мен армандайтын үй" (дом моей мечты)

Қазақ тiлi
СРОЧНО сочинение на казахском "Мен армандайтын үй" (дом моей мечты)
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