Помогите ! пожалуйста очень нужно !!!!!!!!!!!!!!;( lt;lt;составьте и запиши три случая с со??тав команды, в каждом из которых дилимое равно остатку gt;gt;
Математика
Помогите ! пожалуйста очень нужно !!!!!!!!!!!!!!;( lt;lt;составьте и запиши три случая с со??тав команды, в каждом из которых дилимое равно остатку gt;gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+4=5+5+6+6+7+777+6+6+7+8+8+7+6+6+8+8+8+76+7+8+8+7+7+7+7+7+7+7+7+8++65+4+3+68+9+0+
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