Помогите ! пожалуйста очень нужно !!!!!!!!!!!!!!;( lt;lt;составьте и запиши три случая с со??тав команды, в каждом из которых дилимое равно остатку gt;gt;

Математика

Помогите ! пожалуйста очень нужно !!!!!!!!!!!!!!;( lt;lt;составьте и запиши три случая с со??тав команды, в каждом из которых дилимое равно остатку gt;gt;

Автор: Гость