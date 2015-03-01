Пересказ Чехова 4 класс Мальчики. Для брата.

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Антон Павлович Чехов — светило мировой литературной классики. Несмотря на то, что господин Чехов освоил профессию врача, он поддался своему призванию и внес неоценимый вклад в прозу. Антон Павлович сумел создать новое веяние в литературе, сохранившееся по сей день. Он исключил мораль в финале своих произведений и мастерски использовал прием «поток сознания». Чехов стал одним из первых, кто заставлял публику недоумевать после прочтения его рассказов. Писатель не давал ответов читателю, но задавал ему вопросы. Панцырев Юрий. Портрет А.П.Чехова Родился Антон Павлович 17 (29) января 1860 года в Таганроге, в семье владельца торговой лавки. Он был третьим сыном, который помогал старшим следить за папиной лавкой. Одним из важнейших мероприятий в семье Чеховых были церковные службы. И лишь когда маленький Антоша стал гимназистом, в нем и проявился талант. Здесь в мальчике проснулись любовь к чтению, а также тяга к музыке и театру. Переломным моментом стало посещение театра. В 13 лет Чехов познал это искусство во всей его красе, посетив таганрогский театр. С тех пор, вместо обычных занятий подростка, Антоша стремился посмотреть как можно больше пьес, оперетт и прочего. Уже в гимназии Чехов и нашел применение росткам своего таланта. Он занимался изданием развлекательных журналов, наполняя авторскими рассказами и юмористическими сценками. Тогда-то Чехов и получил свой первый псевдоним — Чехонте. Источник: http://interesting-information.ru/2015/03/informaciya-o-chexove-kratko