Определи, какая сумма через год будет лежать на счёте, по которому выплачивается 1,9% годовых, если первоначальный вклад 14000 р. ?
Математика
Определи, какая сумма через год будет лежать на счёте, по которому выплачивается 1,9% годовых, если первоначальный вклад 14000 р. ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14000*1,9=26600 так наверно
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