Определи, какая сумма через год будет лежать на счёте, по которому выплачивается 1,9% годовых, если первоначальный вклад 14000 р. ?

Математика

Определи, какая сумма через год будет лежать на счёте, по которому выплачивается 1,9% годовых, если первоначальный вклад 14000 р. ?

Автор: Гость