Какой исторический деятель находиться в центре внимания поэта в сцене Полтавский бой
Литература
Какой исторический деятель находиться в центре внимания поэта в сцене Полтавский бой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пётр | является главным героем который находиться в центре внимания
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