В коробке синие, красные, жёлтые и зелёные карандаши — всего 3939 штук. Синих каранд??шей в 88 раз меньше, чем красных, а жёлтых в 66 раз больше, чем зелёных. Сколько красных карандашей?
Математика
В коробке синие, красные, жёлтые и зелёные карандаши — всего 3939 штук. Синих каранд??шей в 88 раз меньше, чем красных, а жёлтых в 66 раз больше, чем зелёных. Сколько красных карандашей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не правильное условие, т.к. получается в коробке 1/4 карандаша
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