Подобрать однокоренное имЯ существительное с чередующимся согласным звуком медвежий
Русский язык
Подобрать однокоренное имЯ существительное с чередующимся согласным звуком медвежий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МедвеДь(сущ.) - МедвеЖий
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