Рабочие собрали 36 машин за несколько дней. Вычисли, сколько машин собирали рабочи?? каждый день, если это число составляет шестую часть всех машин. Сколько дней длилась работа?

Математика

Рабочие собрали 36 машин за несколько дней. Вычисли, сколько машин собирали рабочи?? каждый день, если это число составляет шестую часть всех машин. Сколько дней длилась работа?

Автор: Гость