Рабочие за смену изготовили 4880 детали. Сколько рабочих трудиться в эту смену если каждый из них сделал 350 деталей 1 21 рабочий 2 20 рабочих 3 19 рабочих 4 16 рабочих
Математика
Рабочие за смену изготовили 4880 детали. Сколько рабочих трудиться в эту смену если каждый из них сделал 350 деталей 1 21 рабочий 2 20 рабочих 3 19 рабочих 4 16 рабочих
Ответ(ы):
Гость:
Ну вообще если каждый сделал по 350 4880/350=13,94 но такого не может быть точное условие?
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