Рабочие за смену изготовили 4880 детали. Сколько рабочих трудиться в эту смену если каждый из них сделал 350 деталей 1 21 рабочий 2 20 рабочих 3 19 рабочих 4 16 рабочих

Математика

Рабочие за смену изготовили 4880 детали. Сколько рабочих трудиться в эту смену если каждый из них сделал 350 деталей 1 21 рабочий 2 20 рабочих 3 19 рабочих 4 16 рабочих

Автор: Гость