Разберите предложение под цифрой 4 (Следующие экспедиции охватившие гораздо боль??ие участки тайги становятся неизмеримо масштабными и дают не мало интересных научных результатов).

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Следующие ( определ.) экспедиции (подл.) , охватившие гораздо большие участки тайги , ( определ., выраженное причастным оборотом), становятся (сказ.) неизмеримо (обст.) масштабными (сказ.) и дают ( сказ.) не мало ( допол.) интересных (опред.) научных ( опред.) результатов (допол.) Предложение повеств. невоскл.,.распростран. простое двусоставн. осложнено обсобл. определением, выраженным причастным обортом, грамматич.основа- экспедиции становятся масштабными и дают [≈ - , / ≈ /, = . - . - . = и = . - .≈ ≈ . - . - ].