Разберите предложение под цифрой 4 (Следующие экспедиции охватившие гораздо боль??ие участки тайги становятся неизмеримо масштабными и дают не мало интересных научных результатов).

Русский язык
Разберите предложение под цифрой 4 (Следующие экспедиции охватившие гораздо боль??ие участки тайги становятся неизмеримо масштабными и дают не мало интересных научных результатов).
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Следующие ( определ.) экспедиции (подл.) , охватившие гораздо  большие участки тайги , ( определ., выраженное причастным оборотом), становятся  (сказ.) неизмеримо (обст.) масштабными (сказ.) и дают ( сказ.) не мало ( допол.) интересных  (опред.) научных ( опред.) результатов (допол.) Предложение повеств. невоскл.,.распростран. простое двусоставн. осложнено обсобл.  определением, выраженным причастным обортом, грамматич.основа- экспедиции становятся масштабными и дают [≈  -    , /  ≈  /, =   . - . - .   =  и = . - .≈ ≈ . - .  - ]. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Представьте себе что на большой площади вырубили лес
Ответить
Алгебра
2х+5 -2= 3х ------------- Х'2+х х х+1 Помогите пожалуйста
Ответить
Алгебра
3/x-5 + 8/x = 2 решить через дискриминант
Ответить
Математика
Как решать линейные уравнения (5x+2)-(4x+7)=8
Ответить
Химия
Восстанавительные свойства углерод проявляет при взаимодействии с а)кальцием. б)??одородом в)оксидом меди(2) г) алюминием. помогите, пожалуйста..
Ответить