Расчитате массу уксусной кислоты которая необходима для полного растворение маг??ия массой 5,76г.ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ

Химия
Расчитате массу уксусной кислоты которая необходима для полного растворение маг??ия массой 5,76г.ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение: 2CH₃COOH+Mg=(CH₃COO)₂Mg+H₂↑ Найдем количество вещества магния: моль n(CH₃COOH)=2n(Mg)=2*0,24=0,48 моль (по уравнению) Найдем массу уксусной кислоты: г Ответ: 28,8 г
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