Запиши какие названия по родству у тебя есть сейчас в твоей нынешней семье.исполь??уй для этого названия степеней родства.

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Запиши какие названия по родству у тебя есть сейчас в твоей нынешней семье.исполь??уй для этого названия степеней родства.

Автор: Гость