Запиши какие названия по родству у тебя есть сейчас в твоей нынешней семье.исполь??уй для этого названия степеней родства.
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Запиши какие названия по родству у тебя есть сейчас в твоей нынешней семье.исполь??уй для этого названия степеней родства.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дочь, внучка, сестра, племянница, тётя, невестка.
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