В каком варианте ответа фамилия склоняется? А)Блок Б)Короленко В)Петерсон Г)Дюма
Русский язык
В каком варианте ответа фамилия склоняется? А)Блок Б)Короленко В)Петерсон Г)Дюма
Ответ(ы):
Гость:
Б)Короленко я не уверен но это точно не а)блок
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