Смех след мост - подобрать проверяемое слово
Русский язык
Смех след мост - подобрать проверяемое слово
Ответ(ы):
Гость:
Разве у них есть проверочное слово? У этих слов нет проверочных. Они как и слышатся, так и пишутся
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