Запишите уравнения реакций по следующим схемам, расставьте коэффициенты там, где это необходимо: натрий + сернистая кислота = сульфит натрия + водород и гидроксид меди (II) = оксид меди (II) + вода

Химия

Запишите уравнения реакций по следующим схемам, расставьте коэффициенты там, где это необходимо: натрий + сернистая кислота = сульфит натрия + водород и гидроксид меди (II) = оксид меди (II) + вода

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