Запишите уравнения реакций по следующим схемам, расставьте коэффициенты там, где это необходимо: натрий + сернистая кислота = сульфит натрия + водород и гидроксид меди (II) = оксид меди (II) + вода

Химия
Запишите уравнения реакций по следующим схемам, расставьте коэффициенты там, где это необходимо: натрий + сернистая кислота = сульфит натрия + водород и гидроксид меди (II) = оксид меди (II) + вода
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na+H2SO4=NaSO4+H2 Cu(OH)2=CuO+H2O
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