Раскрась домики 6 штук,3-мя карандашами,красный,жёлтый,голубой,так чтобы не было одинаковых и цвета в одном домике не повторялись

Математика
Раскрась домики 6 штук,3-мя карандашами,красный,жёлтый,голубой,так чтобы не было одинаковых и цвета в одном домике не повторялись
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-й дом - красный 2-й - дом - жёлтый 3-й дом - голубой 4-й дом -оранжевый( красный +жёлтый) 5-й дом -зеленый(голубой+жёлтый) 6-й дом -фиолетовый(красный+голубой)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте по 2 предложения со сложносочиненными и сложноподчиненными союзами и и?? схемы
Ответить
Русский язык
Предложение со словом новшество
Ответить
Английский язык
Помогите сделать всю страницу!!!!!
Ответить
Геометрия
Помогите решить только 3 задачу
Ответить
Математика
Контрольные работы по математике похожие варианты 2 классс пожалуста
Ответить