Раскрась домики 6 штук,3-мя карандашами,красный,жёлтый,голубой,так чтобы не было одинаковых и цвета в одном домике не повторялись

Математика

Раскрась домики 6 штук,3-мя карандашами,красный,жёлтый,голубой,так чтобы не было одинаковых и цвета в одном домике не повторялись

Автор: Гость