Раскрась домики 6 штук,3-мя карандашами,красный,жёлтый,голубой,так чтобы не было одинаковых и цвета в одном домике не повторялись
Математика
Раскрась домики 6 штук,3-мя карандашами,красный,жёлтый,голубой,так чтобы не было одинаковых и цвета в одном домике не повторялись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-й дом - красный 2-й - дом - жёлтый 3-й дом - голубой 4-й дом -оранжевый( красный +жёлтый) 5-й дом -зеленый(голубой+жёлтый) 6-й дом -фиолетовый(красный+голубой)
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