Раскрась маленькие мячи так,чтобы большой мяч был между красным и синим,желтый сл??ва от красного, но справа от зеленого.
Математика
Раскрась маленькие мячи так,чтобы большой мяч был между красным и синим,желтый сл??ва от красного, но справа от зеленого.
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Гость:
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