Раскрась маленькие мячи так,чтобы большой мяч был между красным и синим,желтый сл??ва от красного, но справа от зеленого.

Математика

Раскрась маленькие мячи так,чтобы большой мяч был между красным и синим,желтый сл??ва от красного, но справа от зеленого.

Автор: Гость