Раскрой скобки упр 443

Математика
Раскрой скобки упр 443
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+55. 24н-2м 36ус+8уд 6р+18к-54д
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