Раскройте скобки, приведите подобные слагаемые и найдите корень уравнения. 1) - 3(4 - х) - 9х = - 12 2) 2(у - 5) -3(у - 4) = 8 помогите пожалуйста.
Математика
Раскройте скобки, приведите подобные слагаемые и найдите корень уравнения. 1) - 3(4 - х) - 9х = - 12 2) 2(у - 5) -3(у - 4) = 8 помогите пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
1)-3(4-х)-9х=-12 -12+3х-9х=-12 3х-9х=-12-12 -6х=-24 х=4 2) 2(у - 5) -3(у - 4) = 8 2у-10-3у+12=8 -у+2=8 -у=8-2 -у=6 у=-6
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