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Морфологический разбор слова хотя
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Морфологический разбор слова хотя
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
хотя корень хот суффикс я окончание я
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