Морфологический разбор слова хотя

Русский язык
Морфологический разбор слова хотя
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
хотя  корень хот суффикс я  окончание я
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Номер 77 решите задачу помогите пожалуйста
Ответить
Математика
Найди одну десятку чисел 240 , 460 , 1080 , 1120 , 1260 , 1780 .
Ответить
Русский язык
Жесткий матрац проверочное слово
Ответить
Алгебра
X^+1=0 плииииииииииииизззззззззз
Ответить
Другие предметы
Укажи день зимнего солнцестояния для Северного полушария
Ответить