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X^+1=0 плииииииииииииизззззззззз
Алгебра
X^+1=0 плииииииииииииизззззззззз
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Х²=–1 х=–корень из одного
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