Помогите))) укажите однозначное слово: 1)договор, 2)плыть, 3)разбить, 4)тонкий, 5)лёгкий

Русский язык
Помогите))) укажите однозначное слово: 1)договор, 2)плыть, 3)разбить, 4)тонкий, 5)лёгкий
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю, что однозначное слово здесь - это договор. Так как у остальных слов могут быть и другие значения. А у слова договор - одно. Люди о чём-то договариваются или по-другому сказать заключают сделку. На счёт плыть точно не знаю. Но у остальных слов есть несколько значений.
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