Помогите))) укажите однозначное слово: 1)договор, 2)плыть, 3)разбить, 4)тонкий, 5)лёгкий

Гость: Гость:

Я думаю, что однозначное слово здесь - это договор. Так как у остальных слов могут быть и другие значения. А у слова договор - одно. Люди о чём-то договариваются или по-другому сказать заключают сделку. На счёт плыть точно не знаю. Но у остальных слов есть несколько значений.