Только задание верхнее 409 упр цифры и буквы делать не надо

Гость: Гость:

1) которых-{ к а т о р ы х } 3 слога. к-{ к }-согл, тв, глух, парн... о-{ а }-гл, безуд... т-{ т }-согл, тв, глух, парн... о-{ о }-гл, ударн... р-{ р }-согл, тв, зв, непарн... ы-{ ы }-гл, безуд... х-{ х }-согл и дальше сам 2) уступил-у(приставка)ступ(корень) ил -окончание !!!всё дальше остальное сам