Из одного города в противоположных направлениях выехали автобус и грузовик. Чере?? 4ч после начала движения расстояние между ними составляло 528 км скорость движения автобуса 58 км/ч с кокой скоростью двигался грузовик?
Математика
Из одного города в противоположных направлениях выехали автобус и грузовик. Чере?? 4ч после начала движения расстояние между ними составляло 528 км скорость движения автобуса 58 км/ч с кокой скоростью двигался грузовик?
Ответ(ы):
Гость:
Время усердно на скорость автобус потом 528 линии то что получилось и все
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