Из одного города в противоположных направлениях выехали автобус и грузовик. Чере?? 4ч после начала движения расстояние между ними составляло 528 км скорость движения автобуса 58 км/ч с кокой скоростью двигался грузовик?

Математика

Из одного города в противоположных направлениях выехали автобус и грузовик. Чере?? 4ч после начала движения расстояние между ними составляло 528 км скорость движения автобуса 58 км/ч с кокой скоростью двигался грузовик?

Автор: Гость