Чему равна площадь прямоугольника если четвертая часть ее равна 20 квадратных дец??метров

Математика
Чему равна площадь прямоугольника если четвертая часть ее равна 20 квадратных дец??метров
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
80дм2 ничего трудного
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