Вычислите массу диоксида углерода,который образуется при полном сгорании ацетил??на C2H2 массой 260 г.)))) Напишите пожалуйста дано и решение)) прошу очень надо, а то химичка директриса)))

Химия

Вычислите массу диоксида углерода,который образуется при полном сгорании ацетил??на C2H2 массой 260 г.)))) Напишите пожалуйста дано и решение)) прошу очень надо, а то химичка директриса)))

Автор: Гость