Вычислите массу диоксида углерода,который образуется при полном сгорании ацетил??на C2H2 массой 260 г.)))) Напишите пожалуйста дано и решение)) прошу очень надо, а то химичка директриса)))
Химия
Вычислите массу диоксида углерода,который образуется при полном сгорании ацетил??на C2H2 массой 260 г.)))) Напишите пожалуйста дано и решение)) прошу очень надо, а то химичка директриса)))
Ответ(ы):
Гость:
Я конечно не химик. Но попробовал это сделать. C2H2 + 2.5O2= 2CO2+ H2O раставим коэф. найдем моляр. массу С2Н2= 26г/мольнайдем моляр. массу диоксила углерода = 88г/мольсоставим пропорцию:260г-----Х26г/моль----88г/мольотсюда Х=880гр
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