Мама дала Саше 200 р. и попросила купить молока,кефира и сметану. Саша решил купить 2 пакета молока по 32 р., 3 пакета кефира по 27 р. и банку сметаны по 28 р.Хватит ли у него денег? Если хватит,то сколько сдачи он должен полу...
Математика
Мама дала Саше 200 р. и попросила купить молока,кефира и сметану. Саша решил купить 2 пакета молока по 32 р., 3 пакета кефира по 27 р. и банку сметаны по 28 р.Хватит ли у него денег? Если хватит,то сколько сдачи он должен получить? Хватит ли денег,чтобы купить ещё один пакет молока?
Ответ(ы):
Гость:
Хватит. 1) 32+32=64 (р)-молоко 2)27*3 ( 27+27+27)=81 (р.)- кефир 3)64+81+28=173 (р.)
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