Мама дала Саше 200 р. и попросила купить молока,кефира и сметану. Саша решил купить 2 пакета молока по 32 р., 3 пакета кефира по 27 р. и банку сметаны по 28 р.Хватит ли у него денег? Если хватит,то сколько сдачи он должен полу...

Математика

Мама дала Саше 200 р. и попросила купить молока,кефира и сметану. Саша решил купить 2 пакета молока по 32 р., 3 пакета кефира по 27 р. и банку сметаны по 28 р.Хватит ли у него денег? Если хватит,то сколько сдачи он должен получить? Хватит ли денег,чтобы купить ещё один пакет молока?

Автор: Гость