Помогите пожалуйста решить задачу срочно витя ждал гостей на день рождения вокру?? стола поставили несколько табуретов и несколько стульев у каждого табурета было по 3 ножки а у каждого стула по 4 ребята заняли все стулья и таб...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу срочно витя ждал гостей на день рождения вокру?? стола поставили несколько табуретов и несколько стульев у каждого табурета было по 3 ножки а у каждого стула по 4 ребята заняли все стулья и табуреты оказалось что всех ножек у стульев табуретов и ребят 49. Сколько ребят было за столом?Плиз помогите!!!!

Автор: Гость