Помогите пожалуйста решить задачу срочно витя ждал гостей на день рождения вокру?? стола поставили несколько табуретов и несколько стульев у каждого табурета было по 3 ножки а у каждого стула по 4 ребята заняли все стулья и таб...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу срочно витя ждал гостей на день рождения вокру?? стола поставили несколько табуретов и несколько стульев у каждого табурета было по 3 ножки а у каждого стула по 4 ребята заняли все стулья и табуреты оказалось что всех ножек у стульев табуретов и ребят 49. Сколько ребят было за столом?Плиз помогите!!!!
Ответ(ы):
Гость:
5 табуретки 4 стула 9 ребят
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