В 5 классе учатся 32 ученика,из них 7 учеников получили за контрольную работу по мат??матике отмктку 5.Какая часть учеников класса получила за контрольную работу по математике отметку 5?

Математика

В 5 классе учатся 32 ученика,из них 7 учеников получили за контрольную работу по мат??матике отмктку 5.Какая часть учеников класса получила за контрольную работу по математике отметку 5?

Автор: Гость