В 5 классе учатся 32 ученика,из них 7 учеников получили за контрольную работу по мат??матике отмктку 5.Какая часть учеников класса получила за контрольную работу по математике отметку 5?

Математика
В 5 классе учатся 32 ученика,из них 7 учеников получили за контрольную работу по мат??матике отмктку 5.Какая часть учеников класса получила за контрольную работу по математике отметку 5?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
32-100% 7-x 32x=7*100 32x=700 x=700/32 x=21.875
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Как понять что с чем реагирует в химии
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста! 1.Сколько имён прилагательных в тексте? Позже всех проклюнулся цыплёнок из зелёноватого яичка.Странный он вышел: круглень...
Ответить
Математика
Помогите! 90%от 20% числа b равны 9,9. Найди число b.
Ответить
Английский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. УМОЛЯЮ. СРОЧНО!!!! Надо перевести с русского на английский. Желательно без переводчика. Очень срочно. В будущем будут су...
Ответить
Математика
Составь программу действий и найди значения выражений а)71+(360-124)-298 б) (193+307)-43-(435-87)
Ответить