В 5 классе учатся 32 ученика,из них 7 учеников получили за контрольную работу по мат??матике отмктку 5.Какая часть учеников класса получила за контрольную работу по математике отметку 5?
Математика
В 5 классе учатся 32 ученика,из них 7 учеников получили за контрольную работу по мат??матике отмктку 5.Какая часть учеников класса получила за контрольную работу по математике отметку 5?
Ответ(ы):
Гость:
32-100% 7-x 32x=7*100 32x=700 x=700/32 x=21.875
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