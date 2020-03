Напишите сказку на 10 предложений на английском

Гость: Гость:

A little little bird that very liked to sing wonderful songs livedin one forest. She sang so beautifully, that all forest had gathered to listen her! From a magpie she knew that forpeople it is accepted to give flowers to the favourite performers. And flowers she loved also strongly, as well as tosing! A little bird was long sad. But once, after a nextimpromptu concert, Woodpecker flew up to little Bird and presented to her. camomile! He that was a veritable gentleman! A little bird was incredibly happy!!! В одном лесу жила маленькая пташка, которая оченьлюбила петь чудесные песни. Она так красиво пела, чтовесь лес собирался послушать ее! От сороки она узнала,что у людей принято дарить цветы любимымисполнителям. А цветы она любила также сильно, как ипеть! Долго грустила пташка. Но однажды, послеочередного импровизированного концерта, Дятелподлетел к Пташке и подарил ей… ромашку! Уж он то былистинным джентльменом! Пташка была невероятно счастлива!!!